Марин Ле Пен предлагает запретить хиджабы и исламизм. За неё готовы проголосовать 48% французов

Лидер французских правых Марин Ле Пен предложила запретить во Франции ношение хиджабов в публичных местах, а также исламскую идеологию, которую она назвала "тоталитарной и убийственной"; соответственно хиджаб -- "предмет одежды исламистов".

Согласно проведённому во Франции опросу, на ближайший президентских выборах действующего президента Макрона готовы переизбрать 52% французов, за Марин Ле Пен готовы проголосовать 48%. Это самый высокий рейтинг Ле Пен за всё время её политической деятельности.







