Марин Ле Пен предлагает запретить хиджабы и исламизм. За неё готовы проголосовать 48% французов
- 29.01.2021, 23:53,
- Новости
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Лидер французских правых Марин Ле Пен предложила запретить
во Франции ношение хиджабов в публичных местах, а также исламскую идеологию, которую она назвала "тоталитарной и убийственной"; соответственно хиджаб -- "предмет одежды исламистов".
Согласно проведённому во Франции опросу, на ближайший президентских выборах действующего президента Макрона готовы переизбрать 52% французов, за Марин Ле Пен готовы проголосовать 48%. Это самый высокий рейтинг Ле Пен за всё время её политической деятельности.