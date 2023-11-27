В Британии за 2022-23 гг. продуктовая корзина на семью подорожала на 67 тыс. рублей (600 фунтов)

За 2022-2023 годы продуктовый чек британской семьи вырос более чем на 600 фунтов стерлингов (67 тысяч рублей), инфляция достигла максимума с 1970-х. Аналитики возлагают ответственность на глобальное потепление. Также упоминается резкий рост цен на энергоносители.

Однако в продовольственном фонде страны призывают возобновить обсуждение правительством стратегии развития британского садоводства, поскольку это помогло бы снизить зависимость от поставок из Южной Европы. Прежняя сельскохозяйственная политика подкосила британских фермеров: например, в 2021 году они были вынуждены просто выливать десятки тысяч литров молока. А ещё раньше, из-за настоятельной рекламы растительного молока, потребление коровьего резко сократилось, 36% британцев заявили, что его производство вредно для окружающей среды, и это больно ударило по фермерам. Всего за четыре года, с 2014 по 2018, число веганов в Британии выросло со 150 000 до 600 000.

Специалисты организации Food Foundation утверждают, что продукты здорового питания в Британии уже вдвое дороже фастфуда.







