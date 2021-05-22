Богатейшие люди Британии во время ковидокризиса стали ещё богаче

Богатейшим британцем стал миллиардер украинского происхождения Леонард Блаватник, его состояние выросло на 7,2 млрд и теперь составляет 23 млрд. фунтов.

На шестом месте среди богатейших британцев Алишер Усманов с состоянием 13,4 млрд фунтов. На восьмом -- Роман Абрамович, 12,1 млрд фунтов.

В общей сложности состояние британских миллиардеров достигает почти 600 млрд фунтов. Госдолг Британии -- более 2 трлн.







