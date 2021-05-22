Богатейшие люди Британии во время ковидокризиса стали ещё богаче
- 22.05.2021, 23:44,
- Новости
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Богатейшие люди Великобритании в "пандемический" год стали ещё богаче
. 171 миллиардер Соединённого Королевства увеличил своё состояние более чем на 20%, в то время как государственный долг страны вырос до максимума за полвека
.
Богатейшим британцем стал миллиардер украинского происхождения Леонард Блаватник, его состояние выросло на 7,2 млрд и теперь составляет 23 млрд. фунтов.
На шестом месте среди богатейших британцев Алишер Усманов с состоянием 13,4 млрд фунтов. На восьмом -- Роман Абрамович, 12,1 млрд фунтов.
В общей сложности состояние британских миллиардеров достигает почти 600 млрд фунтов. Госдолг Британии -- более 2 трлн.