 

Богатейшие люди Британии во время ковидокризиса стали ещё богаче

Богатейшие люди Великобритании в "пандемический" год стали ещё богаче. 171 миллиардер Соединённого Королевства увеличил своё состояние более чем на 20%, в то время как государственный долг страны вырос до максимума за полвека
Богатейшим британцем стал миллиардер украинского происхождения Леонард Блаватник, его состояние выросло на 7,2 млрд и теперь составляет 23 млрд. фунтов. 
На шестом месте среди богатейших британцев Алишер Усманов с состоянием 13,4 млрд фунтов. На восьмом -- Роман Абрамович, 12,1 млрд фунтов. 
В общей сложности состояние британских миллиардеров достигает почти 600 млрд фунтов. Госдолг Британии -- более 2 трлн.
 

 

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