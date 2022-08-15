 

В Британии сгнили фрукты и овощи на 60 млн фунтов

 

В Британии гниют фрукты и овощи на десятки миллионов фунтов, поскольку фермеры не успевают собирать урожай из-за нехватки рабочих. Национального союза фермеров Британии выяснил, что в первой половине 2022 года овощей и фруктов сгнило на сумму 22 миллионов фунтов (27 миллионов долларов), а в целом, скорее всего, пропали продукты на сумму более 60 миллионов фунтов (72,6 миллиона долларов). «Это нечто непостижимое, что качественные продукты питания выбрасываются, в то время как семьи по всей стране уже сводят концы с концами из-за резкого роста стоимости жизни», — заявил вице-президент союза Том Брэдшоу.




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APN.ru