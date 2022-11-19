Новый британский премьер обещал Украине поддержку до конца и вызвал недовольство британцев

Новый британский премьер Риши Сунак побывал в Киеве, встретился с президентом Украины Зеленским и пообещал поддержку до конца, а также ПВО на 50 млн фунтов.

У британской аудитории эти обещания не вызвали никакого энтузиазма. Статью в "Дейли Мейл" на эту тему массово комментируют, и наиболее одобряемые комментарии таковы:

-- "Когда Риши посетит наших бездомных?"

-- "Множество новостей ничего не говорят нам об этом конфликте".

-- "Надеюсь, он не даст ему [Зеленскому] ещё больше денег наших налогоплательщиков".

-- "Чудесно, ещё парочку миллиардов бросят в чёрную дыру зеленского".

-- "Мы никогда не голосовали за сунака".

-- "Сунак, ни пенни больше Украине, пока британцы страдают".

-- "Он использует ту же тактику, что и Борис Джонсон: когда дома дела неважно -- звони Зеленскому или езжай на Украину".

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11447105/Rishi-Sunak-arrives-Kyiv-visit-Ukraine-Prime-Minister.html

Инфляция в Британии к настоящему времени достигла максимума с 1981 года, в особенности пострадали бедные семьи, с низким уровнем расходов, которые в основном идут на оплату счетов и приобретение продуктов питания -- для них рост инфляции составил в октябре более чем 16%.