Новый британский премьер Риши Сунак побывал в Киеве, встретился с президентом Украины Зеленским и пообещал поддержку до конца, а также ПВО на 50 млн фунтов.
У британской аудитории эти обещания не вызвали никакого энтузиазма. Статью в "Дейли Мейл" на эту тему массово комментируют, и наиболее одобряемые комментарии таковы:
-- "Когда Риши посетит наших бездомных?"
-- "Множество новостей ничего не говорят нам об этом конфликте".
-- "Надеюсь, он не даст ему [Зеленскому] ещё больше денег наших налогоплательщиков".
-- "Чудесно, ещё парочку миллиардов бросят в чёрную дыру зеленского".
-- "Мы никогда не голосовали за сунака".
-- "Сунак, ни пенни больше Украине, пока британцы страдают".
-- "Он использует ту же тактику, что и Борис Джонсон: когда дома дела неважно -- звони Зеленскому или езжай на Украину".
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11447105/Rishi-Sunak-arrives-Kyiv-visit-Ukraine-Prime-Minister.html
Инфляция в Британии к настоящему времени достигла максимума
с 1981 года, в особенности пострадали бедные семьи, с низким уровнем расходов, которые в основном идут на оплату счетов и приобретение продуктов питания -- для них рост инфляции составил в октябре более чем 16%.
Объем британской военной помощи Украине превысил
три миллиарда фунтов стерлингов (3,57 миллиарда долларов).