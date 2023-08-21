27% российских граждан не имеют сбережений

В ЯНАО 75% работников имеют заработок выше среднего по стране (в НАО -- 61%, в ХМАО -- 60,8%, в Магаданской области 59,7%, на Чукотке 58,6%, в Сахалинской области 52%. В рейтинге по доле работников с зарплатой выше двух средних (т.е. относительно высоким) лидируют те же регионы. При среднероссийских 11,3 процента таких работников, в ЯНАО их оказалось 35,1%, в ХМАО — 23,5%, в НАО — 23,3%.

Наименьшие официальные зарплаты в Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии.

"Зарплата мечты" у россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц.