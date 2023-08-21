 

27% российских граждан не имеют сбережений

По данным опроса "Вциома", 27% российских граждан не имеют никаких сбережений. 
При этом доля россиян, получающих зарплату выше средней по стране (59 тысяч рублей), составляет 31,7% (исследование РИА-Новостей).

В ЯНАО 75% работников имеют заработок выше среднего по стране (в НАО -- 61%, в ХМАО -- 60,8%, в Магаданской области 59,7%, на Чукотке 58,6%, в Сахалинской области 52%. В рейтинге по доле работников с зарплатой выше двух средних (т.е. относительно высоким) лидируют те же регионы. При среднероссийских 11,3 процента таких работников, в ЯНАО их оказалось 35,1%, в ХМАО — 23,5%, в НАО — 23,3%.

Наименьшие официальные зарплаты в Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии. 

"Зарплата мечты" у россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. 


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