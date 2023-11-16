Хиты Олега Газманова в новой аранжировке исполнят на главной сцене выставки «Россия» на ВДНХ

10 ноября на главной сцене международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоится музыкальное шоу «Родники. ОлегГазманов и «Таврида.АРТ». Известные хиты прозвучат в современной аранжировке в исполнении звезд эстрады и молодых артистов — резидентов арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). Хедлайнеры— Олег Газманов, Родион Газманов, Митя Фомин, Ирина Дубцова, группы GRINKEVICH и Uma2rman, а также участники Национального проекта патриотической песни «Родники» — группы «Вместе» и «Сарма 38». Бесплатная регистрация: https://events.tavrida.art/springs