В рамках Недель «Таврида.АРТ» в Москве в Доме Молодёжи открывается выставка молодых художников из Донбасса.

Проект «Без границ. Художники Донбасса» призван через искусство раскрыть мироощущение людей,оказавшихся в центре геополитического противостояния.

Официальное открытие выставки состоится 6 декабря в 19:00.

Проект «Без границ. Художники Донбасса» ценен тем, что в нем художники получили возможность через искусство поделиться с обществом своим восприятием происходящих событий. Презентация выставки состоялась в рамках Фестиваля изобразительного искусства, проходившего в дни фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму с 15 по 19 августа. Отбор работ производился в конкурсном порядке. В нем приняли участие художники, рожденные и/или проживающие в Донбассе и представляющие разные направления: живопись, графику, перформанс, инсталляции, видео-арт и другие. По итогам отбора в экспозицию вошли работы 27 молодых творцов из Донбасса. За дни фестиваля выставку посетило более 5000 зрителей, в том числе почетные гости и эксперты «Тавриды».

Картины художников отражают внутренние переживания и сокровенные мечты, обнажают скрытые чувства жителей Донбасса. На выставке можн увидеть жизнь в самых разных ее проявлениях: более темные работы ассоциируются с ужасом военного времени, разрушенными домами и состоянием опустошенности, а рядом с ними располагаются яркие и светлые холсты – это воплощение веры в наступление мирного времени, продолжения жизни и процветания творчества.

«Образы и художественные приемы помогают рассказать о собственных чувствах. Мои работы – отражение моих переживаний, но при этом они нацелены на то, чтобы каждый увидел в них кусочек себя. Искусство выступает своеобразным дневником, которым я делюсь с миром. Мне кажется, выставку стоит посетить, чтобы увидеть, чем живут художники и люди нашего края. Почувствовать, что несмотря ни на что, надо творить и нести свет. Многие работы наполнены не столько ужасом и страхом, сколько именно светом творчества и силой духа», – рассказала участница выставки Екатерина Галичная.

Проект «Без границ. Художники Донбасса» представляет личную рефлексию молодых творцов, в очередной раз доказывая, что именно искусство может стать настоящей опорой для человека. «Искусство – это всегда арт-терапия. Исцеляющий эффект ощущал каждый, кто хотя бы раз приобщался к творческому процессу. Собирая на холсте конструктор из знаков и символов, мы можем дать выход эмоциям, глубоко погрузиться в тревожащий нас рой мыслей и, наконец, по-настоящему понять свои желания. Мои работы затрагивают самые разные стороны моей жизни. Однако ядром неизменно становится игра – игра смыслов, иносказаний, художественных приемов. Выставку художников Донбасса следует посетить в силу свежести авторского видения ее участников. В атмосфере чувствуется молодость и смелость мысли, а также проект интересен в контексте nворческого осмысления турбулентных событий современности. Такой проект «Тавриды» – без преувеличения серьезный шаг на пути молодого автора. Это не только возможность продемонстрировать свои работы на базе престижной арт-площадки, но стимул к признанию самого себя в качестве художника в полном смысле этого понятия», – рассказала участница выставки Маргарита Асташова.

«Восприятие художников Донбасса значительно выделяется среди остальных – это открывает для нас новый огромный пласт крутых идей, с которым должен ознакомиться каждый. Я рад, что «Таврида» предоставляет возможность художникам быть услышанными обществом и заявить о себе на различных выставках, мероприятиях», – рассказал участник выставки Олег Зотов.

В ноябре выставочный проект представили в Луганской государственной академии культуры и искусств им. М.Матусовского в Луганске и в Художественном музее им. А.И. Куинджи в Мариуполе, а теперь выставку «Без границ. Художники Донбасса» покажут в самом сердце столицы. С 5 по 22 декабря экспозиция будет открыта для всех желающих с 10:00 до 20:00 в рамках культурной программы Недель «Таврида.АРТ» в Москве.

Официальное открытие выставки состоится 6 декабря в 19:00 в Доме Молодёжи – в Центральном выставочном зале «Манеж».