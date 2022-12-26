В Москве вручили премию «Легенды Тавриды»

В Москве 22 декабря прошла церемония вручения премии «Легенды Тавриды».

В этом году по инициативе резидентов арт-кластера Таврида, расположенного в Крыму, церемония вручения премии прошла не в театре, как это было раньше, а на катке сада Эрмитаж в центре Москвы.

Настроение на церемонии было неформальным и очень новогодним – гостей встречали с горячими напитками и уютными пледами, а сам каток, как и территория парка, были оформлены новогодним декором.

Эта премия – единственная в России,номинантов и победителей которой определяет творческая молодёжь страны и таким образом выражает благодарность и признание выдающимся деятелям культуры и искусства за их вклад в профессиональный рост и самореализацию молодых творцов.

Премия в этом году была вручена двоим именитым преподавателям и частым гостям крымского арт-кластера – джазмену Игорю Бутману, а также актеру и режиссеру Владимиру Машкову.

Игорь Бутман -саксофонист, продюсер, президент Igor Butman Music Group, народный артист России.

Владимир Машков актёр и режиссёр театра и кино, сценарист,кинопродюсер, общественный деятель, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России.

Открылась же торжественная церемония награждения, которая проходила на катке, выступлением первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко: «Легенды Тавриды» – абсолютно уникальная премия, аналогов которой нет. Вручаемая не за личные достижения, а за способность передать свои талант, опыт, успехи и ошибки следующему поколению. Это единственный способ их сохранить, потому что человеческая жизнь, к сожалению, конечна, но возможность передать то, во что ты веришь и чему посвятил всю свою жизнь, следующему поколению – это форма бессмертия. Для людей, которые выбрали своим призванием творчество, должны быть в примерах настоящие герои, глядя на которых можно задать себе вопрос: «Если у них получилось, то почему у меня не получится?» - сказал он, выступая перед собравшимися гостями церемонии.

По окончании торжественной части церемонии всех гостей пригласили выйти на каток. Праздник продолжился музыкальными выступлениями резидентов арт-кластера Таврида, а компанию гостям на катке составляли прекрасные мимы, которые не давали скучать даже тем, кто впервые оказался на льду.















