Вадим Самойлов и Олег Газманов выступили за закрытие "Ельцин-центра"
- 28.10.2021, 17:25,
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23 октября 2021 года лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, выступая на фестивале "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night) в "Ельцин-центре", резко высказался против самого центра, либералов и представителей ЛГБТ, используя в том числе нецензурную лексику.
Директор фестиваля Евгений Горенбург публично извинился за слова музыканта, а в пресс-службе «Ельцин-центра» заявили что впредь никогда не пустят группу «Агата Кристи» и её лидера выступать на своей сцене. Однако Самойлов извиняться отказался и сказал, что имеет право на свою позицию.
Его поддержал
музыкант Олег Газманов, сказавший: "Я бы закрыл "Ельцин Центр", 100%. (...) Молодец Самойлов, что открыто это все рассказал. И вы посмотрите, какие настроения в обществе, сколько людей его поддержали. (...) Очень многие сейчас не понимают, чем живет народ". Газманов призвал прислушаться и сделать то, что "хотят люди".