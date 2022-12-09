Выставка художников Донбасса открылась в Москве

«Без границ. Художники Донбасса» – личная рефлексия молодых творцов, которые оказались в эпицентре геополитического противостояния. Проект в очередной раз доказывает, что именно искусство может стать настоящей опорой для человека в непростые времена, дать ему веру в светлое будущее.

«Проект «Без границ. Художники Донбасса» очень важен для нашей команды. Как правило, с событиями на Донбассе мы встречаемся только в новостной повестке, поэтому мы посчитали важным посмотреть на происходящее глазами тех, кто там живет, через призму искусства. Это не прямой анализ, своеобразная метафора, тонкий, но точный маркер внутренних переживаний, за который мы и любим искусство. Кроме того, это возможность для художников, объединенных одной территорией, быть услышанными в культурном поле»,– отметил на открытии выставки руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Впервые презентация выставки состоялась в рамках Фестиваля изобразительного искусства, проходившего в дни фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму с 15 по 19 августа.Отбор работ производился в конкурсном порядке. В нем приняли участие художники из Донбасса, представляющие разные направления: живопись, графику, перформанс, инсталляции, видео-арт и другие. По итогам отбора в экспозицию вошли работы 26 молодых творцов. В ноябре выставочный проект представили в Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовскогои в Художественном музее им. А.И. Куинджи в Мариуполе.

«Мы изначально концентрировались на теме «Без границ» – двойной статус территорий. Поэтому работы представляют своеобразный анализ на тему того, как ощущают эту ситуацию люди, проживающие в Донбассе. При отборе конкурсных работ нам было важно показать искренние высказывания авторов, их личные истории. Ведь одна из главных задач проекта – посмотреть на происходящие события глазами художников, а не политиков и журналистов», – рассказывает продюсер направления «изобразительное искусство» арт-кластера «Таврида» Ася Баскаева.

На церемонии открытия выставки присутствовали авторы работ и эксперты, которые поделились своими первыми впечатлениями о проекте «Без границ. Художники Донбасса»:

«Художники говорят на языке образов. На выставке представлены как зашифрованные вещи, которые трудно прочитать, так и отвечающие теме. Выставка получилось очень емкой по смыслам. Здорово, что такое событие состоялось», – поделился эксперт арт-кластера «Таврида», профессор кафедры рисунка МГАХИ им. В.И. Сурикова Сергей Сиренко.

«Мне нравится то, что картины посвящены разным темам. Видна работа куратора, как именно он объединил мысли и идеи художников в одну линию. Я заметила несколько работ, которые были написаны на «Тавриде»летом, а сейчас они представлены здесь. Это уникальная возможность для молодых творцов, ведь их творчество увидит огромное количество людей. Некоторые произведения можно смело подавать на выставки современного искусства, потому что они говорят о чем-то более масштабном – и это становится интересно не только в рамках одного проекта», – рассказала арт-блогер, создатель проекта «art.fanatka» – первого и самого заметного блога в России для художников Алена Алексеева.

Выставка «Без границ. Художники Донбасса» официально открылась 6 декабря в Доме Молодёжи в Центральном выставочном зале «Манеж». С 5 по 22 декабря экспозиция будет доступна для всех желающих с 10:00 до 20:00 часовв рамках культурной программы Недель «Таврида.АРТ» в Москве.

Чтобы бесплатно посетить выставку, необходима предварительная регистрация на сайте арт-кластера«Таврида» по ссылке: https://tavrida.art/moscow2022.

Недели «Таврида.АРТ» в Москве проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка «Без границ. Художники Донбасса» в Москве проводится в Доме молодёжи, который открыл свои двери для всех молодых россиян в декабре этого года в ЦВЗ «Манеж».

Дом молодёжи объединит ряд общественно значимых мероприятий в сфере молодёжной политики. В период с 5 по 23 декабря запланировано проведение Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2022», церемоний чествования победителей Национальной премии «Патриот – 2022», Всероссийской премии «Больших перемен» и Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», I Съезда Российского движения детей и молодежи, а также ряда творческих мероприятий с участием резидентов арт-кластера «Таврида». Участниками линейки мероприятий станут более 20 тысяч человек: школьники, студенты, волонтеры, активисты общественных организаций, руководители организаций патриотической направленности, главы субъектов РФ, представители региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, творческая молодёжь.

Название «Дом молодёжи» было выбрано в ходе открытого голосования на официальных страницах Росмолодёжи в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/rosmolodez) и Telegram (https://t.me/rosmolodez).

Подробности культурной программы, свежие афиши и регистрация на мероприятия «Таврида.АРТ» в Доме молодёжи по ссылке: https://tavrida.art/moscow2022.

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