 

Новоиспечённым гражданам РФ вручили повестки прямо на рынке; уроженца Узбекистана задержали за убийство женщины

 

В Челябинске семи мигрантам, которые получили российское гражданство и не встали на воинский учёт, вручили повестки в военкомат прямо на рынке. Тех, кто раньше уже получил их, но не явился по месту требования, увезли в военкомат.

В Орле задержали уроженца Узбекистана, который, как предполагает следствие, 31 июля в лесополосе зарезал "розочкой" свою сожительницу.

В Ленобласти задержаны три литовских контрабандиста с гашишем на два миллиарда рублей. 

 

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил на отзыв в правительство РФ законопроект, который предлагает выдворять из страны мигрантов за оскорбительное приставание к гражданам. "Административное выдворение (фактически депортация) осужденных иностранных граждан послужит важным сигналом о том, что подобное поведение недопустимо", - указал Даванков в пояснительной записке.


 




 


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