Госдума повышает штрафы для уклоняющихся от армии

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении административных штрафов за нарушения в сфере воинского учёта, в том числе для уклоняющихся от призыва на военную службу.

Согласно законопроекту, неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учёте, в установленные сроки в военкомат, в том числе по повестке, без уважительной причины, неявка на постановку на воинский учёт или снятие с учёта, уклонение от внесения изменений в документы учёта теперь повлечёт штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб. (было от 100 до 500 рублей). Аналогичное повышение штрафов предусмотрено за уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке на воинский учёт или призывной комиссии. С 500 рублей до 5 тыс. рублей повышается штраф за умышленную порчу или уничтожение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военного билета, заменяющей его справки, их небрежное хранение.

Если руководитель или другое ответственное лицо не сообщили в военкомат о принятии на работу, учёбу или об увольнении, отчислении граждан, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учёте, то штраф составит от 3 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 300 руб. до 1 тыс. рублей).