Британские мечети разжигают антисемитизм, во Франции заявили о беспрецедентном всплеске антисемитизма

Как пишет крупнейшая британская газета "Дейли Мейл", расследование, проведённое после атаки ХАМАС, показало, что в британских мечетях проповедуется ненависть к евреям и Израилю (а также иногда к "неверным").

"Проповеди, за которыми мы следили, проходили в мечетях Лондона, Брэдфорда, Лидса и Манчестера. Записи проповедей были переведены с арабского, где это было необходимо", -- пишет "Дейли Мейл".

В исламском центре Люишема главный имам Шакил Бегг, 44 года, сказал своим последователям: "Даруйте победу народу Палестины, народу Газы, поддержите их в победе над их врагом, вашим врагом. Накажите угнетателей [Израиль]... уничтожьте их и разорвите на части.' Затем он обрушился с критикой на произраильских знаменитостей, назвав Джастина Бибера, Кайли Дженнер и Флойда Мейвезера "больными" людьми. В других мечетях евреев называли "грязью" и "узурпаторами".

Проповедник в Исламском Брэдфордском центре в ту же пятницу помолился за очищение мечети Аль–Акса в Иерусалиме "от еврейской грязи". В корпорации "Мейл" также есть запись пятничной службы в исламском центре Редбриджа, во время которой неизвестный оратор обратился к прихожанам на арабском языке: "Проклинайте евреев и детей Израиля. Проклинайте неверных… разорвите их на части и разрушьте их дома.'

Джамаль Абдинасир, спикер исламского центра Альфуркан в Манчестере, поддерживает "моджахедов" (арабский термин, обозначающий воинов, участвующих в джихаде или священной войне). Заявив, что мусульмане достигли "точки кипения", он сказал: "Даруйте победу нашим братьям, моджахедам и беднякам в Газе. О боже, поддержи их в борьбе с врагами ислама".

Также стало известно , что в чрезвычайно дорогостоящей частной школе для девочек на севере Лондона в туалете появились свастики и призывы убивать евреев.