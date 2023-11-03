 

Британские мечети разжигают антисемитизм, во Франции заявили о беспрецедентном всплеске антисемитизма

Как пишет крупнейшая британская газета "Дейли Мейл", расследование, проведённое после атаки ХАМАС, показало, что в британских мечетях проповедуется ненависть к евреям и Израилю (а также иногда к "неверным"). 
"Проповеди, за которыми мы следили, проходили в мечетях Лондона, Брэдфорда, Лидса и Манчестера. Записи проповедей были переведены с арабского, где это было необходимо", -- пишет "Дейли Мейл".
В исламском центре Люишема главный имам Шакил Бегг, 44 года, сказал своим последователям: "Даруйте победу народу Палестины, народу Газы, поддержите их в победе над их врагом, вашим врагом. Накажите угнетателей [Израиль]... уничтожьте их и разорвите на части.' Затем он обрушился с критикой на произраильских знаменитостей, назвав Джастина Бибера, Кайли Дженнер и Флойда Мейвезера "больными" людьми. В других мечетях евреев называли "грязью" и "узурпаторами".
Проповедник в Исламском Брэдфордском центре в ту же пятницу помолился за очищение мечети Аль–Акса в Иерусалиме "от еврейской грязи". В корпорации "Мейл" также есть запись пятничной службы в исламском центре Редбриджа, во время которой неизвестный оратор обратился к прихожанам на арабском языке: "Проклинайте евреев и детей Израиля. Проклинайте неверных… разорвите их на части и разрушьте их дома.' 
Джамаль Абдинасир, спикер исламского центра Альфуркан в Манчестере, поддерживает "моджахедов" (арабский термин, обозначающий воинов, участвующих в джихаде или священной войне). Заявив, что мусульмане достигли "точки кипения", он сказал: "Даруйте победу нашим братьям, моджахедам и беднякам в Газе. О боже, поддержи их в борьбе с врагами ислама".
 
Также стало известно, что в чрезвычайно дорогостоящей частной школе для девочек на севере Лондона в туалете появились свастики и призывы убивать евреев.  

 

Беспрецедентный всплеск антисемитизма наблюдается и во Франции, заявил официальный представитель французского правительства, министр-делегат Оливье Веран: «С началом нынешнего конфликта на Ближнем Востоке во Франции наблюдается всплеск антисемитизма, какого страна не знала многие десятилетия».

Веран рассказал, что на фоне роста антисемитских проявлений люди не решаются делать покупки в магазинах и заказывать такси. С начала конфликта в секторе Газа во Франции зафиксировано более 850 актов антисемитизма, большинство из которых совершено в отношении частных лиц.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» "Дейли Мейл" опубликовала статью о том, как "Азов" поминает погибших в духе Германии 30-х
» В британском здравоохранении обязали отчитываться за приём на работу людей белой расы
» Американский ветеран из подразделения спецопераций заявил, что за пожарами в РФ стоит ЦРУ
» Британский научный эксперт: мы понятия не имеем, помогает ли закрытие ресторанов и гостиниц
» Дейли Мейл: "Путин хочет, чтобы мы все остались без вакцины и умерли"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В РФ нелегальные мигранты могут открывать счета, регистрировать автомобили и заключать браки

  • 20:21
  • 140

Два человека тяжело ранены при украинском обстреле Шебекина, при обстреле Чаплинки Херсонской области девятеро погибших

  • 15:00
  • 278

Британские мечети разжигают антисемитизм, во Франции заявили о беспрецедентном всплеске антисемитизма

  • 14:16
  • 237

Фонд национального благосостояния РФ за октябрь сократился на 107 млрд рублей

  • 13:46
  • 226

Мобильные операторы Крыма отменили роуминг на материке; в Донецке открылась первая касса железной дороги

  • 12:30
  • 256

Российским производителям электроники не дают льготные кредиты; в РФ резко выросло число неплательщиков; можно задолжать, даже не пользуясь кредитной картой

  • 10:11
  • 438
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru