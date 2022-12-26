В британском здравоохранении обязали отчитываться за приём на работу людей белой расы

Как пишет крупнейшая британская газета "Дейли Мейл", боссы NHS (Национальной службы здоровья) требуют отчёта от кадровиков, если они принимают на работу людей белой расы, а не представителей этнических меньшинств. В этих отчётах должно быть объяснено, почему выбран именно белый кандидат, указано, что представители этнических меньшинств были также рассмотрены, и что должно быть предпринято, чтобы в следующий раз эти кандидаты могли стать более успешными. В случае, если работу получает небелый кандидат, дополнительный отчёт писать не нужно.

Кроме того, в недрах NHS созданы специальные вакансии -- в совокупности более чем на миллион фунтов стерлингов -- которые являются по сути не рабочими, а предназначены для того, чтобы сделать профессию более "инклюзивной" (т.е. предназначены для "трансгендеров", людей нетрадиционной ориентации и т.д.).

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11573591/NHS-bosses-want-interview-panels-justify-hired-white-person.html

