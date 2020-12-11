Британский научный эксперт: мы понятия не имеем, помогает ли закрытие ресторанов и гостиниц

Главный научный советник (Chief Scientific Adviser) Патрик Валланс (Vallance) признал , что невозможно произвести даже приблизительную оценку того, есть ли смысл в таких мерах, как закрытие пабов, ресторанов, гостиниц или комендантский час в 22:00, и что это было "политическое решение".

В то же время, как пишет крупнейшая британская газета "Дейли Мейл", вскрываются факты , что более 10 000 человек в Британии заразились ковидом в больницах уже после госпитализации, которая состоялась по другим причинам.

Указывается, что в то время, как полицейские силы брошены на контроль над соблюдением ковидоограничений, растёт количество реальных преступлений, более двух сотен правонарушений в день остаются незарегистрированными.