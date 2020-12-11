 

Британский научный эксперт: мы понятия не имеем, помогает ли закрытие ресторанов и гостиниц

Главный научный советник (Chief Scientific Adviser) Патрик Валланс (Vallance) признал, что невозможно произвести даже приблизительную оценку того, есть ли смысл в таких мерах, как закрытие пабов, ресторанов, гостиниц или комендантский час в 22:00, и что это было "политическое решение". 
 
В то же время, как пишет крупнейшая британская газета "Дейли Мейл", вскрываются факты, что более 10 000 человек в Британии заразились ковидом в больницах уже после госпитализации, которая состоялась по другим причинам. 
 
Указывается, что в то время, как полицейские силы брошены на контроль над соблюдением ковидоограничений, растёт количество реальных преступлений, более двух сотен правонарушений в день остаются незарегистрированными. 
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APN.ru