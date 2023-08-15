 

Украинцы атакуют российские регионы, под Белгородом есть погибший, в Брянской области и ДНР раненые

Один мирный житель, работник сельхозпредприятия, ранен при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область в районе села Курковичи. Имеются повреждения производственных помещений и автомобиля.
Два (по другим сведениям, три) мирных жителя ранены при украинском обстреле белгородского села Новая Таволжанка; один пострадавший мужчина был в тяжёлом состоянии, затем в больнице он скончался: у него было множество травм грудной клетки. Люди получили ранения, когда ремонтировали здание после предыдущих обстрелов.
В Белгородской же области ракета "Точка У" ударила по окраине хутора Брянские Липяги, повреждена линия электропередачи, в семи населённых пунктах нарушено энергоснабжение. Также в области обстреляны: Нехотеевка, Журавлёвка, Наумовка, Красный Хутор, Лозовая Рудка, Пушкарное, Дубровка, хутор Старый, Дроновка, Сподарюшино, хутор Панков, МАПП "Шебекино".
В ДНР кассетными боеприпасами обстреляна Ясиноватая. В Горловке мирный житель подорвался на мине "лепесток". В Волновахе пресечён канал распространения украинской экстремистской литературы.
В Херсонской области украинские дроны нанесли удар по Днепрянам, большая часть посёлка обесточена.

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