Украинцы атакуют российские регионы, под Белгородом есть погибший, в Брянской области и ДНР раненые

по окраине хутора Брянские Липяги,

повреждена линия электропередачи, в семи населённых пунктах нарушено энергоснабжение . Также в области обстреляны: Нехотеевка, Журавлёвка, Наумовка, Красный Хутор, Лозовая Рудка, Пушкарное, Дубровка, хутор Старый, Дроновка, Сподарюшино, хутор Панков, МАПП "Шебекино".

В Белгородской же области ракета "Точка У" ударила