 

В Крыму за ночь сбили 28 дронов, в белгородском селе 5 раненых, в ДНР погибли трое

В ночь на вторник, 18 июля, в Крыму сбили 28 украинских беспилотников. 
Пять мирных жителей ранены при украинском обстреле белгородского села Шамино. Также в Белгородской области обстреляны: Журавлёвка, Щетиновка, Нехотеевка, Наумовка, Богун-Городок, Лозовая Рудка, Мокрая Орловка, Новая Таволжанка, Красное, Середа, Прилесье, Ново-Репяховка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Репяховка. Произошло отключение электроэнергии в сёлах Репяховка, Надежевка, Графовка, Демидовка, Поповка и Прилесье. Позднее во вторник был обстрелян хутор Бабка, и в нём, а также в селе Новопетровка пропал свет.
В Курской области обстреляна Елизаветовка, повреждены два частных дома и машинно-тракторный двор.
В Донецке при обстреле Куйбышевского района погиб мужчина 1957 г.р., также мужчина погиб из-за обстрела во Владимировке под Волновахой. Затем пришло сообщение о гибели ещё одной мирной жительницы в результате обстрела Донецка.


 

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