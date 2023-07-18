В Крыму за ночь сбили 28 дронов, в белгородском селе 5 раненых, в ДНР погибли трое

В ночь на вторник, 18 июля, в Крыму сбили
28 украинских беспилотников.
Пять мирных жителей ранены
при украинском обстреле белгородского села Шамино. Также в Белгородской области обстреляны
: Журавлёвка, Щетиновка, Нехотеевка, Наумовка, Богун-Городок, Лозовая Рудка, Мокрая Орловка, Новая Таволжанка, Красное, Середа, Прилесье, Ново-Репяховка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Репяховка. Произошло отключение электроэнергии в сёлах Репяховка, Надежевка, Графовка, Демидовка, Поповка и Прилесье. Позднее во вторник был обстрелян хутор Бабка, и в нём, а также в селе Новопетровка пропал свет.
В Курской области обстреляна
Елизаветовка, повреждены два частных дома и машинно-тракторный двор.
В Донецке при обстреле Куйбышевского района погиб
мужчина 1957 г.р., также мужчина погиб
из-за обстрела во Владимировке под Волновахой. Затем пришло сообщение о гибели
ещё одной мирной жительницы в результате обстрела Донецка.