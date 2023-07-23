 

Украинцы атакуют российские регионы, в Макеевке есть погибший, в Брянской области раненый

 

Два села, Павловичи и Полевые Новосёлки, обесточены в Брянской области после обстрелов со стороны Украины, повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение, в Полевых Новосёлках ранен мирный житель.

В Курской области обстреляны Тёткино, Краснооктябрьский (загорелся многоквартирный дом, посёлок обесточен), село Весёлое (частично обесточено).

В Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Щетиновка, Нехотеевка, Вериговка, Пороз, Дроновка, Прилесье, Репяховка, Новая Таволжанка, хутора Марьино и Старый.

В Макеевке, ДНР, в результате украинского обстрела погиб мужчина 1954 г.р. Горловка и Донецк обстреляны снарядами НАТО. Золотарёвка в ЛНР обстреляна кассетными боеприпасами






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