Украинцы атакуют Москву и российские регионы, в Ясиноватой погибли двое

Украинский беспилотник снова врезался в башню IQ комплекса "Москва-Сити" и разбил
150 кв.м. остекления.
В Белгородской области за сутки обстреляны
: Новопетровка (повреждены пять домов и автомобиль), Вериговка, Ржевка (повреждены три дома и ЛЭП), Новая Таволжанка, Марьино, МАПП "Шебекино", Нехотеевка, Журавлёвка, хутор Старый, Староселье, Графовка, Прилесье.
В Донецке в результате очередного обстрела ранена
женщина 1960 г.р.
Также украинцы обстреляли
кассетными боеприпасами автобус Макеевка -- Ясиноватая.
Два мирных жителя погибли
и двое ранены в результате очередного украинского обстрела Ясиноватой.
В посёлке Зайцево (Горловка) ранена мирная жительница, в посёлке Пантелеймоновка ранены
трое, включая девочку 2010 г.р.