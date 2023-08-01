 

Украинцы атакуют Москву и российские регионы, в Ясиноватой погибли двое

Украинский беспилотник снова врезался в башню IQ комплекса "Москва-Сити" и разбил 150 кв.м. остекления.
В Брянской области вновь обстреляно село Чуровичи, повреждены два частных дома, хозпостройки, два легковых автомобиля, здание врачебной амбулатории
В Белгородской области за сутки обстреляны: Новопетровка (повреждены пять домов и автомобиль), Вериговка, Ржевка (повреждены три дома и ЛЭП), Новая Таволжанка, Марьино, МАПП "Шебекино", Нехотеевка, Журавлёвка, хутор Старый, Староселье, Графовка, Прилесье.
В Донецке в результате очередного обстрела ранена женщина 1960 г.р.
Также украинцы обстреляли кассетными боеприпасами автобус Макеевка -- Ясиноватая. 
Два мирных жителя погибли и двое ранены в результате очередного украинского обстрела Ясиноватой.
В посёлке Зайцево (Горловка) ранена мирная жительница, в посёлке Пантелеймоновка ранены трое, включая девочку 2010 г.р.



 
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