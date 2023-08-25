Украинскими обстрелами убиты мирные жители в Курской области и ДНР; украинцы применяют химическое оружие

Минобороны РФ заявило
о том, что 42 украинских беспилотника самолётного типа пытались атаковать Крым в ночь на пятницу, но были сбиты или подавлены средствами РЭБ.
Украинская ракета сбита
над Калужской областью.
Сообщалось о взрывах
в небе над Тульской областью.
Пункт пропуска Погар в Брянской области обстрелян из танка
. Здесь же обстреляно село Случаевск.
В Белгородской области за сутки обстреляны
: Середа, Красное, Архангельское, хутор Панков, Новая Таволжанка (повреждены пять частных домов и легковые автомобили), Леоновка (повреждён частный дом), Журавлёвка, Щетиновка, Красный Хутор, МАПП "Нехотеевка", Солнцевка, хутор Старый, Грушёвка, Безымено.
В Курской области два человека получили ранения
(и затем один из раненых умер в больнице
) при украинском обстреле села Елизаветовки. Повреждены три дома, перебита газовая труба. Также обстреляно село Тёткино. Затем в области обстреляны
деревня Старая Николаевка, село Волфино, посёлок Краснооктябрьский; повреждён частный дом, нарушено энергоснабжение.
Два мирных жителя ранены
в Скельках Васильевского района Запорожской области, снаряд попал в частный дом.
В Петровском районе Донецка в результате очередного обстрела погибла
женщина.