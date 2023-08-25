 

Украинскими обстрелами убиты мирные жители в Курской области и ДНР; украинцы применяют химическое оружие

Минобороны РФ заявило о том, что 42 украинских беспилотника самолётного типа пытались атаковать Крым в ночь на пятницу, но были сбиты или подавлены средствами РЭБ. 
Украинская ракета сбита над Калужской областью.
Сообщалось о взрывах в небе над Тульской областью.
Пункт пропуска Погар в Брянской области обстрелян из танка. Здесь же обстреляно село Случаевск.
В Белгородской области за сутки обстреляны: Середа, Красное, Архангельское, хутор Панков, Новая Таволжанка (повреждены пять частных домов и легковые автомобили), Леоновка (повреждён частный дом), Журавлёвка, Щетиновка, Красный Хутор, МАПП "Нехотеевка", Солнцевка, хутор Старый, Грушёвка, Безымено.
В Курской области два человека получили ранения (и затем один из раненых умер в больнице) при украинском обстреле села Елизаветовки. Повреждены три дома, перебита газовая труба. Также обстреляно село Тёткино. Затем в области обстреляны деревня Старая Николаевка, село Волфино, посёлок Краснооктябрьский; повреждён частный дом, нарушено энергоснабжение.
Два мирных жителя ранены в Скельках Васильевского района Запорожской области, снаряд попал в частный дом.
В Петровском районе Донецка в результате очередного обстрела погибла женщина.
 
На запорожском направлении украинцы применили химическое оружие: фосфор. 




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