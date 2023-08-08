В Ленобласти выявили две группы организаторов незаконной миграции, в Москве задержали наркоторговца

Следственный комитет выявил
в Гатчинском районе Ленинградской области преступную группу из трёх человек, которые незаконно, по подложным документам, "поставили на учёт" не менее 3 тыс. мигрантов, пока что задержан лишь один из фигурантов.
Ещё одну группу из пятнадцати человек в Петербурге и Ленобласти удалось задержать: она оформляла фиктивные приглашения на лечение иностранцам для легализации их въезда в Россию.
Под Всеволожском в Ленобласти мигранты устроили массовую поножовщину и перестрелку, есть раненые
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В Москве задержали
уроженца ближнего зарубежья с десятью килограммами гашиша.
Сотрудники вьетнамского ресторана в Москве моют ноги и обувь
в раковине на кухне заведения.