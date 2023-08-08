 

В РФ до сих пор не отменены "ковидные" ограничения на митинги (хотя концерты и праздники разрешены)

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с призывом рекомендовать руководству регионов и управлениям Роспотребнадзора отменить ковидоограничения на проведение митингов, шествий и пикетов. При этом ковидорегуляции распространяются только на указанные публичные мероприятия, в то время как все остальные мероприятия (концерты, проведение праздников) разрешены. 
 
Несмотря на действующий запрет, некоторые публичные мероприятия проводятся и остаются без видимых последствий. Например, в конце июля в центре Москвы прошла несанкционированная публичная протестная акция мусульман.
 


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APN.ru