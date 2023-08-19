Фестивали в Казани, Саратове, Ярославе, Воронеже, Томске

В нём примут участие более трёхсот исполнителей, а также около пятидесяти коллективов, для посетителей подготовили более полутораста мероприятий: выступления артистов и ансамблей, выставки, спектакли и мастер-классы.

В Казани в лагере «Байтик» с 25 по 27 августа состоится XIV Международный этнический фестиваль

Всероссийский фестиваль "Палитра ремёсел" открылся в центре Саратова, в нем принимают участие более 450 мастеров из 28 регионов России, от Архангельска до Челябинска, а также из Казахстана. Фестиваль продлится до 20 августа. В эти дни на главных пешеходных улицах города - проспекте Столыпина и улице Волжской - будет работать ярмарка с изделиями ручной работы (игрушки, посуда, ножи, картины, платки и т.д.).

В Ярославле фестиваль искусств "Преображение" открылся в музее-заповеднике концертом Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича и колокольными концертами. До 23 августа на фестивале состоятся девять колокольных концертов и мировая премьера музыкального произведения Владимира Мартынова "Благая весть". Также зрители увидят выступление камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимира Спивакова, ансамбля солистов оркестра Большого театра России, народного артиста России Сергея Жилина и "Фонограф-джаз-бэнда". В фестивале примут участие музыканты проекта "Этносфера", "Opensound Orchestra", Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова, солист театра "Новая опера" Ярослав Абаимов.

Гастрономический фестиваль "Знай наших", на котором свою продукцию представляют порядка пятидесяти фермеров и товаропроизводителей из семнадцати регионов страны, проходит в Воронеже с 18 по 20 августа.

Мастера из 47 регионов России и восьми зарубежных стран (Белоруссия, Куба, Китай, Иран, Казахстан, Монголия, Киргизия, Турция) участвуют в конкурсе на Международном фестивале народных ремёсел "Праздник топора", который проходит под Томском.

В конкурсах соревнуются почти 200 человек. Больше всего мастеров на конкурсе плотников "Деревянное мастерство", в нем участвуют 90 человек. Международный фестиваль народных ремёсел "Праздник топора" ежегодно проходит на территории сельского парка "Околица" (Томский район, село Зоркальцево) и направлен на сохранение устойчивых традиций деревянного зодчества.



