В Свердловской области фестиваль ткачества и прядения, в Петербурге День рождения российской тельняшки

Межрегиональный фестиваль ткачества и прядения "На зеленой горке холст ткут" пройдёт в Сысерти Свердловской области 26 августа. На него приедут восемьдесят мастеров из Свердловской, Московской, Ленинградской, Воронежской, Самарской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей, а также Башкирии. Посетители смогут попробовать себя в роли ткачей и прях, приобрети традиционную тканую одежду, послушать концерты народной музыки.

Фестиваль ко Дню рождения российской тельняшки открылся в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге, он продлится до 3 сентября. 19 августа 1874 года великий князь генерал-адмирал Константин Николаевич подписал одобренный императором Александром II Приказ №115, согласно которому нательная рубаха (тельняшка) утверждённого образца становилась обязательной уставной частью обмундирования матроса Российского флота.



