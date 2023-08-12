В Вятке выставка дымковской игрушки, в Перми фестиваль уличных театров

Выставка традиционной дымковской игрушки "Город и горожане", посвящённая 650-летию Вятки, открылась
в Кирове в Вятском художественном музее им. Васнецовых. Часть экспонатов создана непосредственно к выставке и показывается впервые. До 22 октября на выставке можно увидеть коллекцию из крупнейшего в мире собрания дымковской игрушки Вятского художественного музея последней трети XX - начала XXI веков.
Рекордное количество творческих коллективов выступит 12 и 13 августа в Перми на фестивале уличных театров "Флюгер"
, который открылся в субботу на городской эспланаде. В юбилейный год 300-летия в столице Прикамья свое мастерство покажут девятнадцать театральных и цирковых команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска и Перми.