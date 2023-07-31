В Челябинске пройдёт фестиваль русской народной культуры «Ярмарка Рябинина». На фестивале можно будет увидеть выступления народных коллективов, взять мастер-класс по рукоделию, попробовать традиционную кухню народов Урала и приобрести изделия мастеров традиционных ремесел.

Праздник состоится в субботу, 5 августа. Вечером будет концерт на основе русского фольклора как от современных коллективов, так и от групп 1990-2000-х годов.

"Мы хотим показать, что русская народная культура как и прежде остается живым источником образов, смыслов, красоты. Атмосфера старинной усадьбы Рябинина в самом центре Челябинска создает удивительный эффект машины времени, которая перенесет всех

участников праздника в дореволюционную Россию", — говорят организаторы.

Начало в 12:00, стоимость входа — 100 рублей.