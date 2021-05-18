Ужесточение выдачи лицензий на оружие прошло I чтение

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выдачи лицензии на приобретение оружия россиянам с двойной судимостью или задержанных за пьяное вождение, а также об учёте оружия в информационной системе Росгвардии.

Поправки вводят новые основания для аннулирования лицензий и разрешений на владение оружием: за его ношение в состоянии алкогольного опьянения, за отказ в доступе Росгвардии к месту хранения оружия для проведения проверки.

Авторы законопроекта предлагают закрепить в законе "Об оружии" обязательный учёт всего оружия и патронов в специальной государственной информационной системе, оператором которой назначается Росгвардия. Владельцев списанного оружия в течение двух недель со дня его приобретения обяжут оповещать об этом Росгвардию. Также владелец любого контролируемого оружия должен будет в течение суток сообщать в Росгвардию о его утере или хищении. По данным МВД и ФСБ, более 80% изъятого из незаконного оборота за 2015-2020 годы огнестрельного оружия -- списанное и снова переделанное в боевое.

Также законопроект предлагает запретить публикацию в интернете информацию о способах изготовления взрывчатки, бомб и огнестрельного оружия.

Депутаты могут ввести в законодательство и медицинские противопоказания к владению оружием.



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