 

Украинцы атакуют российские регионы; генсек НАТО заявил, что НАТО будет поддерживать Украину до победы

В Белгородской области за сутки обстреляны: Новая Таволжанка (повреждён частный дом), Терезовка, Красное, Журавлёвка, Щетиновка, Нехотеевка, Дальний, Поповка (повреждён частный дом и хозпостройка), Прилесье, Колотиловка, Графовка. Жителям белгородского приграничья за утрату имущества уже выплатили (суммарно) более 3,4 млрд рублей"единовременные выплаты в 10 тыс. и 50 тыс. рублей получили 63 478 и 55 781 житель, соответственно".
В Брянской области обстреляно село Забрама, загорелся частный дом и хозпостройки.
Посёлок Днепряны в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ остался без газа.
Донецк обстрелян кассетными боеприпасами натовского образца пять раз за сутки. Идёт целенаправленная стрельба по социальной инфраструктуре, ранена мирная жительница. 
Восстановление аэропорта в Донецке потребует нескольких миллиардов рублей.
В ДНР началась первая экспедиция по поиску массовых захоронений мирных жителей -- жертв украинского геноцида.  

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит".





 




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