Украинцы атакуют российские регионы; генсек НАТО заявил, что НАТО будет поддерживать Украину до победы

В Белгородской области за сутки обстреляны
: Новая Таволжанка (повреждён частный дом), Терезовка, Красное, Журавлёвка, Щетиновка, Нехотеевка, Дальний, Поповка (повреждён частный дом и хозпостройка), Прилесье, Колотиловка, Графовка. Жителям белгородского приграничья за утрату имущества уже выплатили (суммарно) более 3,4 млрд рублей,
"единовременные выплаты в 10 тыс. и 50 тыс. рублей получили 63 478 и 55 781 житель, соответственно".
В Брянской области обстреляно
село Забрама, загорелся частный дом и хозпостройки.
Посёлок Днепряны в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ остался без газа
.
Донецк обстрелян кассетными боеприпасами натовского образца пять раз за сутки
. Идёт целенаправленная стрельба по социальной инфраструктуре, ранена
мирная жительница.
Восстановление аэропорта в Донецке потребует
нескольких миллиардов рублей.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит".