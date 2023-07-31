 

Украинцы разбомбили пассажирский автобус в центре Донецка и свинокомплекс в Брянской области

Украинцы ударили по центру Донецка, уничтожив пассажирский автобус. В городе трое погибших, одиннадцать раненых.
Погиб мужчина 1973 г.р. при обстреле Горловки. В Ясиноватой украинский дрон сбросил взрывчатку, начинённую металлическими шариками, на территорию водоканала.
Мирный житель погиб при украинском обстреле Алёшек в Херсонской области, в Новой Каховке обстреляно кафе в центре города, ранены трое мирных жителей. Также в области обстреляны: Каховка, сёла Великая Лепетиха, Кардашинка, Каиры, Песчановка, Горностаевка, Корсунка.

В Белгородской области за сутки обстреляны: Новопетровка, Вязовое, Староселье, Теребрено, Колотиловка, Прилесье, Щетиновка, Журавлёвка, Богун-Городок, Лозовая Рудка, Дроновка, Новая Таволжанка, Красное, Ленинский, МАПП "Шебекино", хутор Старый. Повреждены частные жилые дома и ЛЭП.
В Брянской области обстрелян свинокомплекс "Мираторга", ранены трое рабочих, повреждены строения. Также повреждён жилой дом в селе Новый Ропск, повреждены четыре дома и нарушено энергоснабжение в селе Ломаковке. Сброшено взрывное устройство на полицейский участок в Трубчевском районе Брянской области. Позднее в понедельник в области обстреляно село Сушаны, повреждён частный дом и хозпостройки.
В Курской области обстреляны Тёткино (повреждено несколько домов) и Краснооктябрьский (посёлок обесточен).
 
Медики говорят о значительном количестве пострадавших от кассетных боеприпасов.




 

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