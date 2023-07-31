Украинцы разбомбили пассажирский автобус в центре Донецка и свинокомплекс в Брянской области

Украинцы ударили по центру Донецка, уничтожив пассажирский автобус. В городе трое погибших
, одиннадцать раненых.
Погиб
мужчина 1973 г.р. при обстреле Горловки. В Ясиноватой украинский дрон сбросил взрывчатку, начинённую металлическими шариками, на территорию водоканала.
Мирный житель погиб
при украинском обстреле Алёшек в Херсонской области, в Новой Каховке обстреляно
кафе в центре города, ранены
трое мирных жителей. Также в области обстреляны: Каховка, сёла Великая Лепетиха, Кардашинка, Каиры, Песчановка, Горностаевка, Корсунка.
В Белгородской области за сутки обстреляны
: Новопетровка, Вязовое, Староселье, Теребрено, Колотиловка, Прилесье, Щетиновка, Журавлёвка, Богун-Городок, Лозовая Рудка, Дроновка, Новая Таволжанка, Красное, Ленинский, МАПП "Шебекино", хутор Старый. Повреждены частные жилые дома и ЛЭП.
В Брянской области обстрелян свинокомплекс "Мираторга", ранены
трое рабочих, повреждены строения. Также повреждён жилой дом в селе Новый Ропск, повреждены
четыре дома и нарушено энергоснабжение в селе Ломаковке. Сброшено взрывное устройство
на полицейский участок в Трубчевском районе Брянской области. Позднее в понедельник в области обстреляно
село Сушаны, повреждён частный дом и хозпостройки.
В Курской области обстреляны
Тёткино (повреждено несколько домов) и Краснооктябрьский (посёлок обесточен).
Медики говорят
о значительном количестве пострадавших от кассетных боеприпасов.