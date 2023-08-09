 

Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области, ДНР, Запорожье есть погибшие

В Белгородской области за сутки обстреляны: Колотиловка (есть пострадавший), Прилесье, Нехотеевка, Журавлёвка, Красный Хутор, Щетиновка, Наумовка, хутор Панков, Новая Таволжанка, Красное. Затем в посёлке Горьковский пять снарядов разорвались в центре посёлка рядом со школой, четыре человека ранены и один погиб.
 
В ДНР обстреляны кассетными боеприпасами Донецк, Макеевка, Ясиноватая, снаряд разорвался во дворе школы в Горловке. В Донецке в среду погибли трое, включая четырёхлетнего ребёнка. Затем центр Донецка вновь обстрелян кассетными боеприпасами.
 
В Запорожье украинцы пытались атаковать беспилотниками хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС (повреждение этих контейнеров может вызвать катастрофу). Четыре мирных жителя погибли, трое получили ранения в результате украинского обстрела села Трудовое в Токмакском районе Запорожской области.
 
Также в среду произошли события не установленной пока природы: вещевой склад площадью 300 кв. м загорелся на территории воинской части в Георгиевске Ставропольского края, в Курчатове (городе-спутнике Курской АЭС) произошло два возгорания на крышах домов.
 

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