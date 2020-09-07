 

Иностранцы-собственники жилья теперь могут регистрировать у себя других мигрантов

Вступил в силу закон, дающий право иностранцам, имеющим жильё в России, регистрировать в нём других иностранцев, в том числе лиц без гражданства.
 
Заявление о регистрации и снятии с регистрации по месту жительства иностранцы теперь смогут подать не только лично, но и по интернету через "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Через него же они смогут встать на учёт по месту пребывания и сняться с учёта.
 
 
Если принимающая сторона находится в отъезде, то прибывший сам должен будет уведомить о своём фактическом месте пребывания.
 
 
Предполагается, что это упростит миграционный учёт. 
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