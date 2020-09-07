Иностранцы-собственники жилья теперь могут регистрировать у себя других мигрантов

Вступил в силу закон, дающий право иностранцам, имеющим жильё в России, регистрировать в нём других иностранцев, в том числе лиц без гражданства.

Заявление о регистрации и снятии с регистрации по месту жительства иностранцы теперь смогут подать не только лично, но и по интернету через "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Через него же они смогут встать на учёт по месту пребывания и сняться с учёта.

Если принимающая сторона находится в отъезде, то прибывший сам должен будет уведомить о своём фактическом месте пребывания.



Предполагается, что это упростит миграционный учёт.