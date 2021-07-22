СПЧ попросил убрать мигрантов подальше от жилых районов

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит МВД убрать дальше от жилых районов Единый миграционный центр (ЕМЦ) в деревне Путилково Красногорского района Московской области.

"Совет считает, что этот центр надо переносить подальше от жилых районов. Мы считаем, что невозможно будет избежать скопления сотен и, возможно, даже тысяч мигрантов в жилом районе. Это, естественно, беспокоит жителей. Надо искать решение радикальное, по нашему мнению, повторяю, надо этот центр переносить", - сказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Он отметил, что в СПЧ было направлено обращение, которые подписали более 4 тыс. местных жителей, они жаловались "на поведение и даже преступления мигрантов".



