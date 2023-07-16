 

Украинцы атакуют российские регионы, в Шебекине и Макеевке погибли мирные жители

Девять украинских беспилотников с утра атаковали Севастополь, движение катеров и паромов в Севастопольской бухте было приостановлено.
В Донецке ранен мужчина 1975 г.р. при обстреле Петровского района, затем был обстрелян Куйбышевский район, загорелся многоквартирный дом, два человека ранены. В Макеевке в результате обстрела погибла женщина 1954 г.р.
В Белгородской области во время обстрела "Градами" центрального рынка Шебекина погибла женщина, ехавшая на велосипеде. 
Также в Белгородской области за сутки обстреляны: Красный Хутор, Журавлёвка, Наумовка, Козачье Рудченское, Вязовое, Прилесье, Марьино, Новая Таволжанка, хутор Мухин. Затем в течение воскресенья в области были обстреляны Илек-Пеньковка (повреждено сельхозпредприятие), посёлок Горьковский (повреждены частные дома и линия газоснабжения).
Атакован автомобильный пункт пропуска "Крупец" в Курской области.
Дальнобойными кассетными боеприпасами обстрелян Луганск (а накануне -- Токмак). Основная опасность кассетных боеприпасов заключается в том, что при разрыве они распадаются на множество припасов меньшего размера, зачастую малозаметных, которые могут лежать годами и оставаться опасными. Таким образом, они в особенности опасны для мирных жителей.




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