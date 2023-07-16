Украинцы атакуют российские регионы, в Шебекине и Макеевке погибли мирные жители

В Донецке ранен
мужчина 1975 г.р. при обстреле Петровского района, затем был обстрелян Куйбышевский район, загорелся многоквартирный дом, два человека ранены
. В Макеевке в результате обстрела погибла
женщина 1954 г.р.
В Белгородской области во время обстрела "Градами" центрального рынка Шебекина погибла
женщина, ехавшая на велосипеде.
Также в Белгородской области за сутки обстреляны
: Красный Хутор, Журавлёвка, Наумовка, Козачье Рудченское, Вязовое, Прилесье, Марьино, Новая Таволжанка, хутор Мухин. Затем в течение воскресенья в области были обстреляны Илек-Пеньковка (повреждено
сельхозпредприятие), посёлок Горьковский (повреждены
частные дома и линия газоснабжения).
Атакован
автомобильный пункт пропуска "Крупец" в Курской области.
Дальнобойными кассетными боеприпасами обстрелян
Луганск (а накануне -- Токмак). Основная опасность
кассетных боеприпасов заключается в том, что при разрыве они распадаются на множество припасов меньшего размера, зачастую малозаметных, которые могут лежать годами и оставаться опасными. Таким образом, они в особенности опасны для мирных жителей.