 

Россияне ещё меньше чувствуют возможность повлиять на происходящее в стране

По данным опроса "Левада-центра" (признан в РФ иностранным агентом), по сравнению с прошлым годом заметно уменьшилась в глазах россиян возможность повлиять на происходящее в стране. В декабре 2022 года 37% россиян в полной или значительной мере чувствовали ответственность за происходящее в стране, лишь 29% совсем её не чувствовали. Теперь же полную или значительную ответственность за происходящее в стране чувствуют 32% россиян, и 38% не чувствуют её совершенно.
В декабре 2022 года 19% россиян считали, что могут в полной или значительной мере повлиять на происходящее в стране, 45% считали, что вообще не могут на это повлиять. Теперь же 17% россиян считают, что могут в полной или значительной мере повлиять на происходящее в стране, и 53% считают, что совершенно не могут.
 


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APN.ru