Большинство россиян считают, что никак не могут повлиять на происходящее в стране

"Левада-центр" предложил гражданам России оценить свою ответственность и влияние на происходящее в семье, на работе, во дворе, в городе и в стране.

Как и следовало ожидать, наиболее значительны показатели в семье: 71% россиян оценивают свою ответственность за семью как "в полной мере" и 61% считают, что могут влиять на происходящее в семье в полной мере. Ещё, соответственно, 22% и 26% дали ответ "в значительной мере".

Уже свою ответственность и влияние на работе оценивают как "полные" или "значительные" 56 (ответственность) и 48 (влияние) процентов россиян.

Для дома и двора, где люди проживают, показатели всё ещё высоки: 61% и 49% соответственно.

Для города и района эти показатели уже резко уменьшаются: 41% (ответственность) и 22% (влияние).

Наконец, хотя 31% россиян в полной или значительной мере чувствуют свою ответственность за происходящее в стране, лишь 16% считают, что они могут в полной или значительной мере повлиять на происходящее. 26% полагают, что могут повлиять лишь в незначительной мере, и 55% уверены, что не могут повлиять совершенно.