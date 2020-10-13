 

Большинство россиян считают, что никак не могут повлиять на происходящее в стране

"Левада-центр" предложил гражданам России оценить свою ответственность и влияние на происходящее в семье, на работе, во дворе, в городе и в стране.
 
Как и следовало ожидать, наиболее значительны показатели в семье: 71% россиян оценивают свою ответственность за семью как "в полной мере" и 61% считают, что могут влиять на происходящее в семье в полной мере. Ещё, соответственно, 22% и 26% дали ответ "в значительной мере".
 
Уже свою ответственность и влияние на работе оценивают как "полные" или "значительные" 56 (ответственность) и 48 (влияние) процентов россиян.
 
Для дома и двора, где люди проживают, показатели всё ещё высоки: 61% и 49% соответственно.
 
Для города и района эти показатели уже резко уменьшаются: 41% (ответственность) и 22% (влияние).
 
Наконец, хотя 31% россиян в полной или значительной мере чувствуют свою ответственность за происходящее в стране, лишь 16% считают, что они могут в полной или значительной мере повлиять на происходящее. 26% полагают, что могут повлиять лишь в незначительной мере, и 55% уверены, что не могут повлиять совершенно. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Доверие к российским властям стремительно падает
» Две трети жителей РФ уверены в невозможности влиять на происходящее в стране
» Ответственность за информацию на страницах блогеров ужесточат
» Политологи поддерживают "Список Гуантанамо"
» Госдума вводит ответственность за наем нелегальных мигрантов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Можно ли любить русскую словесность и желать зла русским людям?

Можно ли любить русскую словесность и желать зла русским людям?

Духовная империя Равиля Гайнутдина: унитаризм и культ личности

Духовная империя Равиля Гайнутдина: унитаризм и культ личности

Короновирус и проблемы русских Дагестана.

Короновирус и проблемы русских Дагестана.

Война или переговоры? Как будут развиваться события в Карабахе

Война или переговоры? Как будут развиваться события в Карабахе

Лицо террориста или Мировая революция Джорджа Сороса

Лицо террориста или Мировая революция Джорджа Сороса

Татарский, русский и \

Татарский, русский и "родной" – как они изучаются в Татарстане

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

«Мы вернулись и готовы к конструктивной совместной работе»

  • 23:48
  • 141

В Британии представителей расовых меньшинств на экранах слишком много, но всё ещё недостаточно

  • 20:38
  • 212

Во Франции рожениц заставляют быть в масках даже во время схваток

  • 20:02
  • 366

В Швеции растёт число заражённых ковидом, но не число смертей от него

  • 18:50
  • 289

Дело Ермека Тайчибекова ведётся с вопиющими нарушениями

  • 17:38
  • 231

Уральцам удалось добиться, чтобы заксобрание Свердловской области рассмотрело проект прямых выборов мэров

  • 17:08
  • 236
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru