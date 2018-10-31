Две трети жителей РФ уверены в невозможности влиять на происходящее в стране

Почти две трети населения России (62%) уверены в том, что они не имеют абсолютно никакой возможности повлиять на то, что происходит в стране. Об этом сегодня сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на проведенный "Левада-центром" соцопрос.





Опираясь на его результаты, можно констатировать, что только 4% наших сограждан заявили о способности влиять на события в стране в полной мере,

еще 6% - в значительной, и 25% - в незначительной. Любопытно, что целых 13% респондентов в полной мере чувствуют свою ответственность за происходящее в стране, в значительной мере - 15%, в незначительной – 28%, а 41% опрошенных не считает вообще себя ответственным за ситуацию в России.





Отметим, что соцопрос был проведен 18-24 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения числом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. Граждане был опрошены в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.





АПН следит за развитием событий.



