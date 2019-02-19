 

Госдума запретила российским военным иметь смартфоны и вести соцсети

Депутаты Госдумы окончательно приняли законопроект, запрещающий военным пользоваться смартфонами и давать интервью журналистам.

Согласно документам, размещенным на сайте нижней палаты парламента, запрет касается всех гаджетов, в «которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации». Кроме того, военнослужащим ограничили право на использование соцсетей. 

Новый закон запрещает выкладывать в сеть любую информацию, которая может указать на их местонахождение и принадлежность к Вооруженным силам, а также данные о бывших или нынешних сослуживцах и членах их семей.

Основной причиной принятия этих мер чиновники называют повышенный интерес спецслужб «отдельных государств, террористических и экстремистских организаций» к российским военным.

АПН следит за развитием событий.


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APN.ru