Госдума запретила российским военным иметь смартфоны и вести соцсети
- 19.02.2019, 13:03,
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Депутаты Госдумы окончательно приняли законопроект, запрещающий военным пользоваться смартфонами и давать интервью журналистам.
Согласно документам, размещенным на сайте нижней палаты парламента, запрет касается всех гаджетов, в «которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации». Кроме того, военнослужащим ограничили право на использование соцсетей.
Новый закон запрещает выкладывать в сеть любую информацию, которая может указать на их местонахождение и принадлежность к Вооруженным силам, а также данные о бывших или нынешних сослуживцах и членах их семей.
Основной причиной принятия этих мер чиновники называют повышенный интерес спецслужб «отдельных государств, террористических и экстремистских организаций» к российским военным.
АПН следит за развитием событий.