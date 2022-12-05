Ключевые факты об уменьшении населения в Китае

Исследовательский центр Пью (Вашингтон) публикует анализ уменьшения населения Китая.

Китай всё ещё самая густонаселённая страна мира: его население оценивается в 1,426 млрд человек.

Однако, по предположению экспертов ООН, к 2020 году это будут уже 1,313 млрд человек, а к 2100 -- 800 млн.

В настоящее время в Китае на одну женщину приходятся 1,18 ребёнка (усреднённый показатель фертильности), хотя с 2016 года в Китае разрешено иметь двоих детей на семью, а с 2021 года -- троих.

Кроме того, китайские женщины теперь выходят замуж и заводят ребёнка только к 30 годам.

Китай -- страна, в которой больше всего абортов. Вдобавок это часто избирательные аборты (когда семья желала иметь мальчика, но избавлялась от девочки), поэтому сегодня в Китае на 30 млн мужчин больше, чем женщин.

20% китайцев старше шестидесяти лет; ожидается, что к 2035 году их будет 30% -- это более 400 млн стариков.

Миграция из Китая выше, чем миграция в Китай. К примеру, в 2021-м она составила 200 000 человек. Хотя это меньше, чем в начале 90-х, когда из Китая каждый год уезжали около 750 000 человек.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/12/05/key-facts-about-chinas-declining-population/













