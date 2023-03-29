ВОЗ пришла к выводу, что здоровым детям и подросткам, вероятно, не нужна ковидовакцинация

Всемирная организация здравоохранения, после того, как ковидовакцинацию детей и молодых людей прекратили скандинавские страны, всё же пришла к выводу
, что здоровые дети и подростки могут обойтись без этой вакцины. В очередной раз отмечается, что риск для детей и подростков умереть от ковида чрезвычайно низок, а число "болеющих бессимптомно" среди них очень высоко. В то же время подчёркивается, что ковидовакцинация не прекращает передачу и распространение вируса. Негативной стороной массовой ковидовакцинации детей (а она была объявлена обязательной, например, в США) стало и то, что существенно снизилась вакцинация "обычными" вакцинами -- например, от свинки, которая представляет собой значительно большую опасность для детей. По данным американского регулятора CDC, в 2021 году почти сорок миллионов детей не сделали прививку от свинки. Однако CDC и сейчас не отступилась от своей позиции, включив ковидовакцину в список прививок для детей старше шести лет.