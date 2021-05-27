Только трое из 60 подростков смогли провести без телефона восемь часов досуга

Результаты эксперимента российских психологов: только трое из более чем шестидесяти подростков (участников исследования) смогли провести без телефонов восемь часов и спокойно занимались альтернативными видами досуга. Остальные дети требовали прекратить эксперимент через 2-3 часа после его начала, поскольку чувствовали нарастающую тревожность.

Во время ковидокризиса участились такие проблемы подростков, как напряжённые отношения в семье, школьная травля и кибербуллинг (травля в интернете). Подростки всё больше стараются уйти в интернет.

Эти проблемы свойственны далеко не только российским детям и не только подросткам, ковидокризис разрушительно повлиял и на развитие детей младшего возраста. Например, дети младше пяти лет в Британии за год успели утратить навыки социализации, у них ухудшилось воображение, они разучились играть с игрушками и даже самостоятельно обуваться.



