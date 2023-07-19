 

ВСУ начали большое наступление в районе Орехова

 

Российские войска отражают большое наступление ВСУ в районе Орехова на запорожском участке фронта, с танками "Леопард" и боевыми машинами пехоты "Бредли". 

«Враг начал большое наступление с "Леопардами" и Bradley у Орехова на запорожском фронте. Только что после массированной артподготовки ВСУ начали новую наступательную операцию на рубеже Работино-Вербовое, отправив бронетехнику НАТО и множество боевиков для попытки прорыва наших позиций».

Украина перебросила к линии боевого соприкосновения новые силы из резервов. 

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