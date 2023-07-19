ВСУ начали большое наступление в районе Орехова

Российские войска отражают большое наступление ВСУ в районе Орехова на запорожском участке фронта, с танками "Леопард" и боевыми машинами пехоты "Бредли".

«Враг начал большое наступление с "Леопардами" и Bradley у Орехова на запорожском фронте. Только что после массированной артподготовки ВСУ начали новую наступательную операцию на рубеже Работино-Вербовое, отправив бронетехнику НАТО и множество боевиков для попытки прорыва наших позиций».

Украина перебросила к линии боевого соприкосновения новые силы из резервов.