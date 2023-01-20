 

В Запорожской области начались бои по всей линии фронта

 
Бои в Запорожской области активизировались практически по всей линии фронта, сообщил РИА Новостям председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов: 
"Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого еще не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия". 
Ранее сегодня Министерство обороны сообщило об освобождении села Лобковое на Запорожском направлении. Кроме того, украинцы стали готовить к уличным боям город Запорожье.
Комментарий Игоря Стрелкова:
Сегодня на Запорожской фронте, по всей видимости, начато широкое наступление. Как я и предполагал, считая, что на данном участке оно наиболее логично и перспективно. (Что не исключает возможности наступления и на других фронтах).
Конечно-же, наступать здесь надо было прошлой весной, когда линия обороны противника в данном районе носила фрагментарный характер и был шанс с наименьшими усилиями перерезать пути снабжения между Днепром и Донецкой группировкой противника, заставив ее либо поспешно отступать, либо попасть в окружение.
Сейчас я полагаю возможными первоначальные местные успехи и некоторое продвижение к Запорожью. Может быть - при удаче - получится взять несколько небольших городов... до момента, когда противник нанесет свой контрудар. Однако решающего превосходства у наших войск на данном направлении нет, мобильные резервы врага в районе Днепра и Запорожья не тронуты (втянуть их в сражение за Бахмут у нашего командования не получилось). Поэтому предполагаю ожесточенное длительное сражение без решающего стратегического успеха.
"Сражение за инициативу № 2" началось. Даже немного раньше, чем я предполагал (согласно прогнозу - оно должно было начаться в конце января - начале февраля).


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