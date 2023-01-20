В Запорожской области начались бои по всей линии фронта

Ранее сегодня Министерство обороны сообщило об освобождении села Лобковое на Запорожском направлении. Кроме того, украинцы стали готовить к уличным боям город Запорожье.

Сегодня на Запорожской фронте, по всей видимости, начато широкое наступление. Как я и предполагал, считая, что на данном участке оно наиболее логично и перспективно. (Что не исключает возможности наступления и на других фронтах).

Конечно-же, наступать здесь надо было прошлой весной, когда линия обороны противника в данном районе носила фрагментарный характер и был шанс с наименьшими усилиями перерезать пути снабжения между Днепром и Донецкой группировкой противника, заставив ее либо поспешно отступать, либо попасть в окружение.

Сейчас я полагаю возможными первоначальные местные успехи и некоторое продвижение к Запорожью. Может быть - при удаче - получится взять несколько небольших городов... до момента, когда противник нанесет свой контрудар. Однако решающего превосходства у наших войск на данном направлении нет, мобильные резервы врага в районе Днепра и Запорожья не тронуты (втянуть их в сражение за Бахмут у нашего командования не получилось). Поэтому предполагаю ожесточенное длительное сражение без решающего стратегического успеха.

"Сражение за инициативу № 2" началось. Даже немного раньше, чем я предполагал (согласно прогнозу - оно должно было начаться в конце января - начале февраля).