Кратко по ситуации на фронте

Под Харьковом - фронт стабилизировался на небольшой глубине от и вдоль границы РФ. Позиционные бои.



Южнее Изюма - без изменений.



Красный Лиман - операция в основном завершена, остатки разбитых частей противника покидают восточный берег Северского Донца, наши войска ведут зачистку прилегающих лесных массивов. Можно также отметить, что "на плечах врага" форсировать реку не удалось и, вероятно, фронт на какое-то время стабилизируется по данной линии так же, как выше и ниже по течению.



Северодонецк. Противник, огрызаясь, постепенно очищает город из-за ограниченной возможности поддерживать и снабжать гарнизон по разбитым мостам, находящимся под непрерывными ударами артиллерии и авиации ВС РФ. Полагаю, что зачистка промзоны города продлится еще сутки-двое, не более (если ,конечно, ВСУ не бросят туда на убой еще какую-либо крупную воинскую часть).



Район Лисичанск-Золотое. Ожесточённые бои с очень медленным продвижением ВС РФ и ВС ЛДНР (плюс ЧВК). Противник продолжает упорно обороняться в "мешке", рассчитывая на его разблокировку. По всей видимости, ВСУ, введя в бой резервы, сумели "расчистить" трассу Артёмовск-Лисичанск, потеснив передовые наши части, однако дорога находится под непрерывным обстрелом и снабжение группировки противника по ней затруднено. Можно с высокой долей уверенности утверждать, что исход и сроки завершения операции по освобождению Лисичанска зависят именно от того, сумеют ли русские войска перерезать линии снабжения. Это в любом случае крайне необходимо, поскольку наступающие части сами находятся в "кармане" с не слишком широкой горловиной и пока Золотое не взято - будет сохраняться угроза для их флангов и тыла.



По линии Артёмовск-Соледар - без существенных изменений, идут местные бои, формируется новая линия фронта.



В районе Авдеевки - без существенных изменений, бои за улучшение позиций, ожесточённые артиллерийские перестрелки.



Район Марьинки и южнее - на Угледар - без существенных изменений, позиционные бои.



Запорожский фронт - без изменений.



Херсонский фронт - полагаю, что атаки ВСУ в районе Давыдова Брода являлись достаточно масштабной, но всё-таки только "разведкой боем". ВСУ понесли в атаках чувствительные потери, но количество введённой в бой живой силы и техники не позволяет говорить о "срыве наступления". В ходе атак противник имел некоторое продвижение, но прорыва фронта не добился.



Донецк, Макеевка, Горловка - вчера были вновь под обстрелом тяжёлой артиллерией "по площадям". И я не исключаю, что в ближайшие дни эти обстрелы могут стать по-настоящему массированными.



Общие выводы: наступление русских войск на Донбассе находится в стадии затухания и без ввода свежих крупных резервов к разгрому противника не приведёт. В настоящее время для российского командования наиболее остро стоит вопрос с занятием Лисичанска, которое закрепит достигнутые успехи в районе Попасной, ликвидировав опасный выступ укреп-района ВСУ в районе Лисичанск-Золотое. На решение данной задачи, вероятно, будут в ближайшую неделю направлены основные усилия наших войск и - до выполнения - новых крупных операций не ожидаю.

ВС РФ и ВС ЛДНР остро не хватает общевойсковых резервов для развития достигаемых успехов. В данной связи боевые действия, ведущиеся в насыщенных вражескими войсками и заблаговременно-укрепленных позициях, продолжают носить характер "прогрызания" обороны, неизбежно ведущий к тяжёлым потерям с обеих сторон без крупных успехов у наступающего.

По состоянию на 1 июня группировка ВСУ на Донбассе не разбита, хотя понесла серьёзные потери и вынуждена была оставить ряд важных населённых пунктов (за месяц: Попасная, Светлодарск, Красный Лиман, Северодонецк) и местами отойти на вторую полосу обороны.



Прогнозы на 7-10 дней:

Российские войска вынужденно будут продолжать атаки в районе Лисичанска, стремясь разбить или хотя бы вытеснить обороняющуюся группировку ВСУ и занять город. Возможны новые попытки форсирования Северского Донца. ВСУ в данном районе продолжит обороняться. На других участках Донецкого фронта наступательные бои будут, предположительно, носить тактический характер, за исключением, быть может, района Авдеевки, где имевшее перспективы наступление (севернее) было приостановлено в пользу перемещения сил на северодонецко-лисичанское направление.



Действия ВСУ. Противник, вероятно, продолжит "нащупывать слабые места" в обороне ВС РФ на Херсонском и (возможно) Запорожском направлении. При этом, обладая достаточными сухопутными силами для ограниченного наступления, ВСУ не имеют серьёзной воздушной поддержки и ПВО средней дальности, способных прикрыть поле боя от ударов российской авиации далее первой полосы обороны наших войск. Поэтому - при своевременном выявлении разведкой накопления ударных сил противника - несомненно, удастся купировать его усилия. Вместе с тем, опасность прорыва фронта в случае неожиданного удара не стоит сбрасывать со счетов. ВСУ быстро учатся воевать и ими неплохо руководят иностранные советники.

Перепубликация из Вконтакте Игоря Стрелкова.



