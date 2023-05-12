Минобороны раскрыло некоторые детали украинского наступления; ВСУ стягивают силы в Запорожье

В Минобороны РФ заявили об отражении множества атак ВСУ на линии фронта 11 мая. На соледарском тактическом направлении украинцы вели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров. По сообщению Минобороны, прорывов обороны российских войск допущено не было, несмотря на то, что украинцы предприняли за сутки на этом участке в общей сложности 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника.

Бои в западной части Бахмута (русское название, советское название -- Артёмовск) продолжаются при поддержке сил ВДВ.

Между тем все последние два дня украинцы перебрасывают силы из Днепропетровской области в Запорожскую. Из техники это танки, бронетранспортёры и артиллерия. Помимо этого, у линии соприкосновения "аккумулировано большое количество живой силы, начиная с запорожской, ивано-франковской, львовской, закарпатской, черкасской, полтавской бригад теробороны, а также подразделений без географической привязки... Сейчас все овощехранилища и другие объекты, где они могут спрятать военных, переполнены техникой и боевиками. ВСУ жмутся, где могут, и используют тактику слоеного пирога - заселяют военных к мирным", -- сказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Ранее Игорь Стрелков прогнозировал, что главное наступление ВСУ состоится на Запорожском направлении.







