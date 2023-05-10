 

Минфин оценил дефицит бюджета, Швейцария может передать российские деньги Украине

 

По итогам первых четырёх месяцев 2023 года дефицит российского бюджета составил 3,424 триллиона рублей, превысив план правительства на весь год (2,9 триллиона рублей). В апреле показатель вырос на 1 триллион рублей. Доходы бюджета за данный период упали на 22,4% в годовом выражении, до 7,782 триллиона рублей. Расходы при этом увеличились до 11,206 триллиона рублей, что на 26,3% больше показателя прошлого года.

Нефтегазовые доходы за январь-апрель сократились на 52,3%, до 2,282 триллиона рублей. Ненефтегазовые доходы, наоборот, выросли на 4,8%, до 5,5 триллиона рублей.

 

Швейцария заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов и теперь подумывает передать их "на восстановление Украины": "...что касается 7,4 миллиарда франков Центрального банка России в Швейцарии, дискуссии и идеи открыты. На данный момент ничего не решено. Теоретически это возможно".

Швейцария, как минимум, до 2020 года обслуживала счета нацистов, речь может идти о миллиардах долларов.


 


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