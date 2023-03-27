Гегемон пока наблюдает и тестирует сущность происходящего между Китаем и Россией





Вот мои размышления на этот счёт:

Необходимо признать, что встреча Путина и Си стала переломом в философии развития мира. И вот почему:

1. Перелом в философии международного буллинга России. Травля снижается и постепенно исчезает тогда, когда у жертвы травли появляется ключевой сильный покровитель. Он определился. На данном этапе для России неактуально какой ценой она заполучила такого покровителя.

2. Перелом в философии пустых знаков. Теперь поддерживать пустые знаки Гегемона за счёт экспансии и пользования ресурсами мира как раньше, Гегемону будет значительно сложнее. Гегемон начнёт терять свою иллюзию успешности, вызванную экспансией и продажей пустоты.

3. Перелом в философии изоляции России. Теперь обозначились контуры противостоящих мировых систем, а не противостояние всего мира по отношению к России, как желали США.

4. Перелом в философии миропорядка. Мир медленно начинает вращение вокруг оси Китай-Россия, а не вокруг оси США-Европа. Это и есть начало движения новому миропорядку

5. Перелом в философии восприятия проблемы Украины и России. Проблема Украины и России оказалась вторичной, так как она продукт мировой экспансии США. Именно на понимании этого Китай определился со своей позицией по отношению к России. Уже большое число международных субъектов осознали это.

Не хочется верить тому, что китайцы приедут, организуют и примут нас на работу, благодаря которой мы сами своими руками ликвидируем все свои проблемы. Более того, с полученной зарплаты в юанях, мы пополним китайскую казну своими налогами. Китай сейчас распыляется по миру именно так. Даже туризм у них только собственный, но на нашей территории.

Доказательство: вьетнамцы Казани, к которым когда-то относились уничижительно, теперь стали боссами, и набирают к себе на работу наших граждан и они пашут как миленькие у них в фирмах.

У китайцев в руках будет анти-клептократическая дисциплинирующая трость и они быстро научат нас продуктивному молчанию и делу без всяких отвлекающих от дела болтливых перекуров.

Наивно полагать, что они за нас всё сделают, а мы будем их использовать. Они уже используют нас. И уже давно.

Гегемон распыляет свои пустышки по миру, а китайцы распыляют самих себя. А что лучше и перспективнее? Что лучше: быть сырьевым придатком Гегемона или сырьевым придатком Китая? А что будет если мы откажемся от Китая, как когда-то от нас отказался Гегемон, хотя мы мним, что сами отказались от него?

Только время покажет как поведет себя Китай, воспитанный капиталами Гегемона. Воспитание капиталами сильное. Сильнее, чем словами!

Хочется верить, что, всё что делает сейчас Россия - это не стратегия, а лишь тактика выживания в условиях международного буллинга? Стратегия будет иной.

Гегемон пока наблюдает за сущностью происходящего между Китаем и Россией. Сущность будет определяться временем и конкретным экономическим поведением Китая в отношении Гегемона и России, а не бумажками, словами, общением, обещаниями. Сущность - это ключевое поведение , которое видит мир. Эта сущность пока не раскрылась. Мир будет наблюдать. Гегемон будет наблюдать за сущностью происходящего, а не за тем, что недавно произошло между Россией и Китаем.

Скоро начнутся иные встречи и реакции на происходящее китайского лидера. Они и будут вырисовывать направление движения к сущности. Гегемон начнёт тестировать Китай на наличие в нём серьёзных новообразований, вызванных влиянием России.

В эпоху постмодернизма уровень игры политического международного спектакля весьма высокий. Но рано или поздно спектакль заканчивается и мир погружается в сущность, которая будет бить с затылка и неожиданно. Россия должна это помнить, даже несмотря на то, что получила хорошую психотерапию от Китая, находясь в депрессии, вызванной международным буллингом. Психотерапия тоже нужна.

А теперь контурах того, что благоприятнее было бы для России

Дешёвой мировой экономики больше не будет никогда потому что:

1. Благодаря России дешёвой энергии и нефтегазовых ресурсов больше не будет для Европы и для мира.

2. Благодаря Китаю дешёвой рабочей силы тоже не будет никогда.

3. Благодаря США дешёвого доллара тоже не будет никогда.

Очевидно, что первичным и ключевым инициатором в отключении дешёвой мировой экономики является Россия. И только потом вторичен Китай с исчезновением дешёвой китайской рабочей силы. И наконец, США в этих условиях уже не сможет как раньше печатать необузданно свои зелёные пустышки-доллары, которые складирует Китай. Китай мог бы быть первым в отключении дешёвой мировой экономики, если бы выбросил эти накопленные зелёные пустышки на весь мир, но он этого не сделал. В поход за отключением дешёвой мировой экономики и прекращения однополярного мира пошла Россия.

Действия ЦБ РФ сделали банковскую систему страны более устойчиво по сравнению с западной, несмотря на санкции. Об этом пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза в материале «Где российский банковский кризис?». Он пояснил, что западные санкции всё же отразились на работе банков в России — например, представителям Запада практически невозможно вести дела с российскими финансовыми организациями.

Вот мои замечания на этот счёт:

1.Банковские системы России и США не рядоположены. Нельзя сравнивать. Поэтому такие оценки чисто политико-психотерапевтические. Погреться в лучах славы всем хочется.

2. Банковская система США - кровеносная зелёная система пустых знаков.

3. Уровень пирамидности банковской системы США значителен на фоне российской.

4. Банковская система Гегемона не самодостаточна. Это мировая открыто-экспансионистская система.

5. Основание банковской системы США - ФРС, который печатает знаки всему миру.

6. Динамика разложения такой системы медленная, по сравнению с малыми банковскими системами неразвитых международных субъектов и низкая вероятность синхронных реакций составляющих компонентов такой системы, в случае начала паники. То есть, имеет место большая инерция. Крах большой системы более медленный. На этом играет Гегемон. Мелкие финансовые субъекты разлагаются быстрее.

Ничего у Гегемона не грохнется до тех пор, пока его не перевоспитает новое мироустройство, тенденции которые уже начались, благодаря сложившейся ситуации. А сейчас Гегемон будет пытаться традиционно укрепить доллар войной и мировыми авантюрами.

До тех пор пока эксперты не будут учитывать философские, в частности, философско-экономические аспекты, позволяющие глядеть им за Горизонт, вся их близорукая экономическая футурология, будет всегда неадекватна грядущему.

Многие эксперты упрямо не желают понимать основы ситуационной экономики и политики, которые уже меньше зависят от исходных и прошлых состояний системы. Эти эксперты на основании некоей формулы пытаются линейно-близоруко нарисовать будущее, опираясь лишь на исходные состояния и традиции. Эти условности вряд ли могут помочь в эпоху постмодернизма, задающей непредсказуемые бифуркации.

Кроме того, необходимо признать, что в эпоху постмодернизма извращена суть всего и вся, в том числе, и различные общественные институты как за пределами России, так внутри её. Поэтому Европа и Гегемон, в лице своих организаций извращены настолько, что не имеют морального права давать всяческие оценки различным международным субъектам. Поэтому международный трибунал - это весьма спорная тема. Весь мир должен осознавать эти извращения как внутри себя, так и вне себя, в частности, идущие от Гегемона и Европы.

Мир будет меняться. И у Гегемона, пожалуй, не будет той роли, за которой он когда-то пошёл в поход.

Близорукий, но популярный Потапенко впаривает мозги, дескать, в США 7000 банков и крах нескольких банков, это не проблема. Дескать, некое кровопускание (моя терминология). Это заблуждение. Тревожные выступления власть имущих США говорят о серьёзном положении. Кстати, этот же Потапенко, не смог спрогнозировать факт устойчивости российской экономики. Позднее, он отыгрался и подкорректировался. Он весьма близорук, как и профессор Зубаревич. Оба они не понимают философии экономики на должном уровне. Получили популярность на эмоциональной волне обывателя и низком уровне иных своих коллег. Нет конкуренции.

В эпоху постмодернизма, когда имеет место единая органика экономики, говорить о том, что крушение банков не опасно, это наивно. Заражение организма может начаться с любого "панариция мизинчика" и охватить смертельно весь организм. Мир стал организмом.Стабильность доллара в основе своей имеет привычку.А сейчас наблюдайте за тем, как эта стабильность будет поддерживаться за счёт традиционной экспансии Гегемона. Это палочка-выручалочка! Но насколько это удастся Гегемону в новыхэкономических условиях?

Нужно помнить, что всё, что происходит между Украиной и Россией, происходит в рамках проекта США. Украина и Россия должны осознавать свою хроническую вторичность к Гегемону. Только в таком понимании есть надежды. В противном случае, никто ничего хорошего не получит, в том числе, и весь мир.Перевоспитание Гегемона идёт, но медленно. Проходят времена, когда Гегемон выстраивал свои экономические заманухи недоразвитым клептократическиммеждународным субъектам. Но для того, чтобы не исчезнуть, благодаря Гегемону, Россия должна работать над своей хронической деструктивностью.

У Гегемона имеют место злорадные установки, что Россия обречена в силу своей внутренней деструктивности. Винить во всём только Гегемон было бы близоруко. Ситуация и время должны изменить Россию. Наивно верить, что в России произойдут быстрые волшебные трансформации. Также наивно верить, что Гегемон будет всегда пасти весь мир как главный международный пастух, работающий в свой один карман.

Всё началось раньше. США ещё до событий на Украине уже понимали, что срочно нужна особая экспансия, которая была бы значительнее былых экспансий. Так Гегемон рассчитал. Поэтому возник антироссийский проект с использованием марионеток Европы, в т. ч. закредитованной страны-игроманки Украины.

Всё поведение Гегемона в течении 2022 года свидетельствовало об этом. И я подробно писал об этом в своих публикациях. Факты и логические исследования однозначно показали, что это именно так! Нарисовалась некая сущность поведения Гегемона. Кстати, по статистике, мир это понимает, но молчит потому, что сам попал в эту замануха Гегемона и не желает опасной волны, от которой можно захлебнуться в каловых массах, как в одном анекдоте "Не гони волну! " Но похоже на то, что сам Гегемон погнал эту волну.

Карантинная авантюра и санкции не сработали так, как хотелось бы, Гегемону. У Гегемона был наблюдательный период, когда в России должны были начаться разрушения экономики. Этот период прошёл. Теперь возник период, когда заработали новыевнешнеэкономические и внутриэкономические условия Гегемона, как некие издержки, которые должны были сработать против России. Но они начали работать против самого Гегемона. Динамика традиционной экспансии Гегемона значительно уменьшилась. Поэтому ФРС пришлось поднимать ставки. А это новая экономическая ситуация. Она открыла начало американского кризиса. Пока только цветочки! Прибавьте к этому аферистическую пирамидность различных экономических проектов США. История экономики не раскрыла ещё до конца роль самого главного игрока и блефомана Илона Маска, сочетающего в своих проектах правду и блеф. У него все перемешано ( отсылаю к своим былым статьям в "Аргументах недели")

Настало время России наблюдать за Гегемоном. Россия должна быть наблюдательно-пассивна как Китай.

Генеральный директор всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что об официальном завершении пандемии COVID-19 будет объявлено уже в 2023 году. Об этом он заявил вовремя получения медали Томаса Фрэнсиса — младшего за вклад в здравоохранение, его речь приводит пресс-служба ВОЗ.

Как подчеркнул гендиректор ВОЗ, на сегодняшний день еженедельное количество зарегистрированных смертей снижается, происходит значительное улучшение положения. Он также добавил, что пандемия COVID-19 преподнесла уроки, которые мир усвоил.

«Некоторые страны с самым современным медицинским обслуживанием были поражены COVID - 19. И, напротив, страны с меньшими ресурсами добились гораздо большего, потому что инвестировали в общественное здравоохранение. Вот почему ВОЗ постоянно призывает это делать»,— заключил он. Также среди «уроков пандемии» он назвал необходимость и важность научных исследований и международного сотрудничества.

Вот мои размышления и замечания на этот счёт.

Не менее серьёзной была не только проблема ковида, но и проблема карантинной авантюры, которая явилась испытанием России на экономическую устойчивость. Другие составляющие этих испытаний (санкции, внешнеполитический буллинг и др.) продолжают развиваться. В любом случае, всё эти составляющие испытаний едины и являются единым проектом. Мир догадывается кому это было нужно - Гегемону, который использовал ВОЗ как свою марионетку. Историкам экономики ещё предстоит изучать доходы Билла Гейтса, который неимоверно обогатился на карантине и иных проектах вокруг разрешения проблемы ковида. Тандем ВОЗ-Гейтс - мутная тема для историков.

Многие актуальные научные темы вокруг ковида уминаются, игнорируются, фильтруются и блокируются. Как по указке прекратились мировые статистические сводки об этой проблеме. Гегемон изменил приоритеты после СВО и тема ковида отошла на задний план. Видимо, ковидный подход к миру исчерпал себя. Сейчас уже внедряются и будут внедряться иные авантюры Гегемона в отношении мира. "Санитар" мира Гегемон "знает что делает.

В карантинную авантюру никакой международный субъект больше не войдёт. Этот факт! Некоторые страны прекрасно справились без этой авантюры.

Видимо, карантинной авантюры больше не будет, но до тех пор, пока мир не разберётся со своим новым мироустройством?

Руководство обанкротившихся в США банков будет уволено, а американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Об этом в ходе экстренного обращения заявил президент США Джо Байден. «Американцы могут быть уверены в том, что банковская система остается в безопасности»,— сказал он в СМИ.

По его словам, все банковские депозиты будут при необходимости доступны вкладчикам. Также Байден добавил, что «налогоплательщики не понесут потерь». При этом входе своего экстренного обращения он не анонсировал никаких мер поддержки экономики после краха SVB.

Напомним, 10 марта в США разорился банк SVB, который являлся одним из наиболее крупных в стране. Отмечается, что этот случай— самое крупное банкротство банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. Также сегодня вслед за SVB закрыли крупный банк Signature Bank.

Похоже на то, что криптовые и иные пирамиды, долбанули и саму экономику США. Всё ответы в финансовом и экономическом поведении Илона Маска, блеф которого разоблачен. Он был всегда игроком, косящим под миротворца, а в действительности являющейся пентагоновской марионеткой, планировавшей с помощью мировых пирамид грабить страны-лохи.

Похоже на то, что криптовые и иные пирамиды, долбанули и саму экономику США. Всё ответы в финансовом и экономическом поведении Илона Маска, блеф которого разоблачен. Он был всегда игроком, косящим под миротворца, а в действительности являющейся пентагоновской марионеткой, планировавшей с помощью мировых пирамид грабить страны-лохи.

Так например, интернете лавинообразно растёт финансовая пирамида для россиян-лохов. Это некий проект Quantum System. Его авторство, согласно рекламе приписывают Илону Маску. Конечно причастность к Quantum System Илона Маска нужно проверять.

По факту, мой анализ показал, что Quantum System – англоязычный проект по отъему денег у доверчивых граждан. Этот проект был недавно адаптирован для применения на русскоязычной аудитории. Опасно то, что на критике этого проекта, другие аферисты также делают себе рекламу и строят альтернативные финансовые пирамиды.

Я уже отмечал в свои прежних статьях, что мощный удар по России с помощью финансово-пирамидных атак - это мощная проблема экономической безопасности России. Прошлые мои статьи, где мною было обосновано и предполагалось , что Илон Маск разрабатывает финансово-пирамидные проекты для экономически слабых стран, видимо, становится явью. Илон Маск для реализации этих проектов будет использовать свои социальные сети и всяческие крипты. Уводить и лоховать мир пустышками и симулякрами - это традиция Гегемона! А Илон Маск , видимо, лидер этого проекта?

Но теперь, похоже на то, что этот гегемонный лохотрон долбанул и сам Гегемон.

Мир меняется. Гегемон не сможет теперь как раньше лоховать весь мир своей глобализацией в один карман!





Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин