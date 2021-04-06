Статус русского языка как регионального в Запорожской области отменён

Запорожский окружной административный суд отменил -- как "противоправное и недействительное" -- решение о признании русского языка региональным на территории области, вступившее в силу в 2012 году.

Согласно закону "Об основах государственной языковой политики", граждане имели право осуществлять делопроизводство в органах власти, получать образование и свободно использовать региональный язык в сфере культуры. Русский язык в 2012 году получил статус регионального в 13 из 24 областей. Такой статус мог присваивать местный совет, если число носителей языка составляет не менее 10% от населения соответствующего региона.

Один из первых же документов, который приняли политики, пришедшие к власти на Украине после государственного переворота в 2014 году, касался упразднения положений этого закона.

С 1 сентября 2020 года на Украине вступил в силу ряд законов в сфере образования, которые обязывают русскоязычные школы перевести обучение на украинский язык.



