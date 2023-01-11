 

Противозачаточные средства заставляют женщин выбирать феминных мужчин

 

Противозачаточные средства могут заставлять женщин выбирать более феминных мужчин, рассказала нутрициолог, специалист по гормональному фону Эмили Детрик. По её словам, учёные в течение четырёх лет наблюдали за ста восемнадцатью молодожёнами и выяснили, что отказ от гормональных противозачаточных средств оказывал негативное влияние на привлекательность мужчин в глазах женщин.

«Во время фертильного окна женщин привлекают более "мужественные" мужчины, с резкими чертами, более симметричным лицом, потому что такие признаки намекают на лучшую генетику и более здоровое потомство», — объяснила Детрик. Однако вне овуляции, подавляемой противозачаточными средствами, женщин привлекают мужчины с более феминными чертами. «Также мы выбираем партнёра с похожей на нашу генетикой, в результате чего у потомства оказывается менее предпочтительный генетический набор, ведь в идеале у партнёра должны быть максимально противоположные гены».

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APN.ru