 

Только 4% женщин хотят, чтобы туалеты стали "гендерно-нейтральными"

"Гендерно-нейтральные" туалеты -- одна из целей, которой добивается трансгендерное лобби, поскольку, с их точки зрения, это никого не дискриминирует. Несмотря на то, что в Британии трансгендерное лобби достаточно сильно, опросы показывают, что широкая общественность по-прежнему не поддерживает эту идею. Менее чем каждая двадцатая женщина и каждый десятый мужчина готовы мириться с тем, чтобы для женщин и мужчин существовали общие туалеты. Тем не менее, треть опрошенных британцев не возражают, если появятся "общие" туалеты, при том что раздельные туалеты для женщин и для мужчин сохранятся. 
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APN.ru